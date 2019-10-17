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Шоу-бизнес
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17 октября 19, 17:16
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс раскрыли пол третьего ребенка
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
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Одна из самых красивых пар Голливуда, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, стали родителями в третий раз.
Голливудский киноактер Райан Рейнольдс недавно в третий раз стал отцом. Раньше у него родилось две дочери в браке с Блейк Лайвли и на этот раз мужчина назвал пол третьего малыша – у супругов родилась девочка.

Об этом звезда фильма "Дедпул" признался на своей странице в твиттере. Райан обнародовал семейное фото с прогулки, где гуляет с Блейк и ребенком.



Я люблю Британскую Колумбию. И хочу, чтобы мои дочки росли на той же игровой площадке на природе, где рос я, – поделился Рейнольдс в соцсети. 

Правда, кроме пола ребенка фанаты больше ничего не узнали. Лицо девочки он зарисовал с помощью фоторедактора, а ее имя решил пока держать в тайне. Никаких заявлений также не делает и Блейк Лайвли без лишнего шума журналистов.

Добавим, что о третьих родах киноактрисы в СМИ узнали лишь в начале октября, а прошли они на самом деле еще в августе. Таким образом звезды хотели сохранить конфиденциальность и насладиться друг другом. О третьей беременности пара призналась публике Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ждут третьего ребенка: фотофакт лишь в мае этого года, когда Блейк уже была на шестом месяце беременности.

Источник: https://telegraf.com.ua
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