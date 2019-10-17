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17 октября 19, 17:31
Джереми Реннер ответил на обвинения своей экс-супруги
Джереми Реннер
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Бывшая жена Джереми Реннера обвинила его в том, что он угрожал ей самоубийством и страдал от серьезной наркотической и алкогольной зависимости.
Модель Сонни Пачеко и звезда "Мстителей" Джереми Реннер борются за опеку над их совместной дочерью. Родители делают серьезные заявления, раскрывающие подробности их совместной жизни. Сонни обвиняет Джереми в неадекватном поведении, а ее бывший муж считает Пачеко сексуально одержимой.

По словам актера, модель отправляла его фотографии интимного характера эксперту, который занимается делом об опеке над их ребенком. Джереми считает, что главной целью обнародования таких снимков было вызвать смущение Реннера.

Также актер утверждает, что Пачеко буквально одержима не только собственной сексуальной жизнью, но и жизнью тех, кто находится в ее окружении. Реннер рассказал, что модель пыталась найти интимные фотографии няни их дочери. Также ее одержимость проявляется в творчестве Пачеко: часто скульптуры его жены несут открытый сексуальный подтекст. В связи с этим актер переживает за свою дочь, которая видит "мрачные и натуралистичные сексуальные объекты ежедневно".

Напомним, ранее адвокат Джереми Реннера заявлял, что благополучие дочери для отца стоит превыше всего, в то время как Сонни Пачеко пытается добиться единоличной опеки над ребенком.



Источник: https://telegraf.com.ua/
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