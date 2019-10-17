Наталья Могилевская объяснила, почему скрывает личную жизнь

Украинская певица Наталья Могилевская не на шутку озадачила своих поклонников, выпустив песню "Покохала". Фанаты тут же завалили артистку вопросами, не появился ли в её жизни таинственный возлюбленный, которому она и посвятила романтический трек.





Но делиться подробностями из личной жизни Наталья Могилевская не спешит, а почему - рассказала во время веб-конференции на tochka.net.





На вопрос, кому артистка отдала письмо с сердцем во время своего киевского концерта 14 сентября, Наталья Могилевская ответила:





На концерте были мои друзья, очень приятные люди и да, одно из сердечек я действительно подарила одному из своих друзей. Это очень симпатичный мне человек, но, есть такое выражение "счастье любит тишину", поэтому я не спешу говорить о том, что мне кто-то нравится.





Певица говорит, что сейчас у неё есть ухажоры, но завела ли она серьёзные отношения - артистка не признаётся.





Да, действительно сейчас время, когда за мной очень активно ухаживают мужчины, это люди совершенно другого уровня душевности и внутренней силы. Потому что, когда я заигрывала с тем, что я тоже не хуже мужчины и могу что угодно, то в мою жизнь попадали странные люди – и более слабые, и более жадные, и какие-то меркантильные с интересом. А сегодня, чем более мягче становлюсь я, тем более потрясающие, сильные и интересные мужчины меня окружают. Но, повторяю, счастье любит тишину и когда я выйду замуж, я обязательно сообщу, но не раньше

добавила Наталья Могилевская.





Отметим, что Наталья Могилевская уже дважды была замужем: в 2004-2005 годах артистка жила с бизнесменом Дмитрием Чалым, а с 2006 по 2011 годы - с бизнесменом Егором Долининым.





Я дважды пыталась создать семью, у меня не получилось. Поэтому я занялась собой, стала искать, в чем причина

говорила ранее артистка.



