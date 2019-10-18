Организаторы Евровидения не против новых правил в Украине

Организаторы песенного конкурса Евровидение - Европейский вещательный союз - отреагировали на нововведения в правилах нацотбора в Украине, сообщает DW.

В организации подчеркнули, что не видят проблемы в запрете для участников украинского отбора на выступления в России.

"Каждый вещатель, который принимает участие, индивидуально несет ответственность за отбор своего артиста на песенный конкурс Евровидение",- отмечают организаторы.

Там же добавили, что общими для всех стран-учасников являются лишь два правила: достижение артистами 16-летнего возраста к моменту финала Евровидения и представление им не более одной страны на каждом отдельном конкурсе.

В этом году отбор будет проходить по обновленным правилам: в них внесли условие об ограничении выступлений конкурсантов в стране-агрессоре РФ. Участвовать в нацотборе может исполнитель или коллектив, который не давал концерты в РФ с 2014 года, не планирует этого, а также не посещал оккупированный Крым в нарушение украинского законодательства. Финал конкурса пройдет в Роттердаме (Нидерланды): 12, 14 и 16 мая.