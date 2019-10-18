Анатолий Анатолич ответил на каверзные вопросы журналистов

Телеведущий Анатолий Анатолич не любит рассказывать о своей личной жизни и всячески пытается не отвечать прямо на коварные вопросы со стороны журналистов. Но для небольшого интервью украинской телепрограммы о звездах "Зiрковий шлях" мужчина упомянул о своих доходах, а также признался, на какие развлечения уходят его заработки.





На вопрос о ежемесячных доходах Анатолий Анатолич не назвал точной суммы, но уточнил, что сумма не превышает 1 миллиона гривен.





"У меня есть зарплата на ТК, я не могу ее называть из-за коммерческой тайны. Ну это официальная зарплата, из которой я плачу большой процент в пенсионный фонд. И то, что я зарабатываю на своем YouTube-канале из интервью. Ну больше 100 тысяч гривен в месяц точно. Но менее миллиона", - рассказывает известный ведущий.





Кроме этого, Анатолий Анатолич сообщил, что все заработанные кровные тратить исключительно на дорогие вещи. Например, на день рождение своей супруги ведущий приобрел автомобиль известной марки: "У меня нет бизнеса никакого. Что-то заработали – я купил жене машину. Ну это не новый, во-первых, Porsche. То есть я его купил не в салоне, поэтому, конечно, он был дешевле, чем все думают".



