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18 октября 19, 14:42
Анатолий Анатолич ответил на каверзные вопросы журналистов
Анатолий Анатолич
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Украинский теле и радиоведущий рассказал о своих заработках.
Телеведущий Анатолий Анатолич не любит рассказывать о своей личной жизни и всячески пытается не отвечать прямо на коварные вопросы со стороны журналистов. Но для небольшого интервью украинской телепрограммы о звездах "Зiрковий шлях" мужчина упомянул о своих доходах, а также признался, на какие развлечения уходят его заработки.

На вопрос о ежемесячных доходах Анатолий Анатолич не назвал точной суммы, но уточнил, что сумма не превышает 1 миллиона гривен.

"У меня есть зарплата на ТК, я не могу ее называть из-за коммерческой тайны. Ну это официальная зарплата, из которой я плачу большой процент в пенсионный фонд. И то, что я зарабатываю на своем YouTube-канале из интервью. Ну больше 100 тысяч гривен в месяц точно. Но менее миллиона", - рассказывает известный ведущий.

Кроме этого, Анатолий Анатолич сообщил, что все заработанные кровные тратить исключительно на дорогие вещи. Например, на день рождение своей супруги ведущий приобрел автомобиль известной марки: "У меня нет бизнеса никакого. Что-то заработали – я купил жене машину. Ну это не новый, во-первых, Porsche. То есть я его купил не в салоне, поэтому, конечно, он был дешевле, чем все думают".

Источник: https://telegraf.com.ua
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