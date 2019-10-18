Марго Робби признали самой сексуальной женщиной 2019 года

Австралийский мужской журнал MAXIM представил рейтинг топ-100 самых соблазнительных женщин. Возглавила список голливудская актриса Марго Робби.





Рейтинг опубликован на официальном сайте журнала MAXIM Australia. Также Марго Робби снялась для обложки издания в откровенном платье в золотых и белых тонах.





Журнал пишет, что австралийская актриса получила бешеную популярность после выхода ленты "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино.













"В 2020 году Марго Робби поднимется еще выше после выхода фильма "Хищные птицы", где она сыграла свою героиню Харли Квин", – отмечают редакторы MAXIM.





Второе место в топ-100 возглавила обольстительная брюнетка, звезда социальных сетей и модель Parnia Porsche. Девушка также снялась для второй обложки австралийского издания.





Третье место заняла футболистка Саманта Керр, которая появилась на обложке глянца.





Третью представленную обложку украсили сестры-модели Элиша и Рене Херберт, которые снялись в откровенных купальниках.



