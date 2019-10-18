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18 октября 19, 14:46
Марго Робби признали самой сексуальной женщиной 2019 года
Марго Робби
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29-летняя Марго Робби стала самой сексуальной женщиной по версии австралийского журнала Maxim.
Австралийский мужской журнал MAXIM представил рейтинг топ-100 самых соблазнительных женщин. Возглавила список голливудская актриса Марго Робби.

Рейтинг опубликован на официальном сайте журнала MAXIM Australia. Также Марго Робби снялась для обложки издания в откровенном платье в золотых и белых тонах.

Журнал пишет, что австралийская актриса получила бешеную популярность после выхода ленты "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино. 



"В 2020 году Марго Робби поднимется еще выше после выхода фильма "Хищные птицы", где она сыграла свою героиню Харли Квин", – отмечают редакторы MAXIM.

Второе место в топ-100 возглавила обольстительная брюнетка, звезда социальных сетей и модель Parnia Porsche. Девушка также снялась для второй обложки австралийского издания.

Третье место заняла футболистка Саманта Керр, которая появилась на обложке глянца.

Третью представленную обложку украсили сестры-модели Элиша и Рене Херберт, которые снялись в откровенных купальниках.

Источник: https://telegraf.com.ua
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