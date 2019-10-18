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Шоу-бизнес
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18 октября 19, 14:48
Звезда фильма "Чего хотят женщины" попала в больницу
Хелен Харт
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Хелен Харт была госпитализирована после ДТП.
Обладательница "Оскара", четырех "Золотых глобуса" и четырех "Эмми" Хелен Харт попала в автомобильную аварию, после которой голливудской актрисе потребовалась срочная госпитализация в одну из клиник Лос-Анджелеса.

Во время происшествия ее машина перевернулась.

После осмотра Хелен Харт самостоятельно покинула медицинское учреждение, которое находится в одном из районом Беверли-Хиллз.

Теперь 56-летней звезде фильмов "Чего хотят женщины", "Изгой", а также "Суррогат" ничто не угрожает.

Напомним, что кроме многочисленных съемок в голливудский фильмах, Хелен Харт также сыграла в популярном американском ситкоме "Друзья", а также в сериале "Без ума от тебя".

Источник: https://telegraf.com.ua
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