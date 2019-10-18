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18 октября 19, 15:38
Самолет четы герцогов Кембриджских попал в ужасный шторм
Уильям и Кейт Миддлтон
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Самолет с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон не смог приземлиться в Исламабаде.
Самолет с принцем Уильямом и герцогиней Кейт на борту дважды заходил на посадку в разные аэропорты Исламабада и был вынужден вернуться в Лахор из-за погодных условий.

Об этом сообщает Daily Mail.

"Самолет, перевозивший принца Уильяма и Кейт, дважды вынужден был прервать посадку после того, как попал в ужасные штормы", - говорится в сообщении

По словам принца Уильяма, с ним и его женой все в порядке, и пошутил, что он находится за штурвалом самолета.

Пилот самолета Voyager британских ВВС дважды пытался приземлиться в разных аэропортах Исламабада из-за плохих летных условий. В итоге самолет по соображениям безопасности был вынужден вернуться в Лахор, откуда и вылетел.

Как сообщалось, принц Великобритании Уильям и Кейт Миддлтон 14 октября прибыли с официальной поездкой в Пакистан, где они пробудут по 18 октября.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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