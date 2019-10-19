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19 октября 19, 13:48
Дмитрий Монатик рассказал о своих слабостях
Дмитрий Монатик
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Украинский певец признался, что зависим от никотина и видеоигр.
Украинский артист MONATIK, который недавно опубликовал на своей официальной странице в Instagram редкие фотографии своих сыновей, рассказал украинской программе о жизни звезд "Зiркове життя" о том, что имеет некоторые зависимости.

Дмитрий Монатик признался что является заядлым геймером и курильщиком.

Что до компьютерных игр, то певец характеризует их для себя как "произведения искусства".

"Я считаю себя заядлым геймером, потому что игры в моем понимании - это отдельное произведение искусства. Если это крутые, классные, затягивающие, сюжетные, остросюжетные я бы даже сказал какие-то экшены", - сообщил украинский артист.

А вот зависимость от никотина заставляет мужчину выкуривать целую пачку сигарет в день: "Я зависим от никотина. И это, конечно, я отношу к своей слабости сейчас. Думаю, я с этим справлюсь, просто пока как-то не получается".

Источник: https://telegraf.com.ua
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