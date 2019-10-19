Дженнифер Лопес в роскошном свадебном платье (ФОТО)

Зато поклонники уже смогли увидеть певицу в свадебном платье, но это произошло на съемочной площадке фильма "Женись на мне" (Marry Me), где звезда играет главную роль.





В фильме снимается также колумбийский певец Maluma и американский актер Оуэн Уилсон, играющий учителя математики. В сюжете Marry Me главная героиня поп-певица Кэт Вальдес (Джей Ло) узнает об измене своего жениха (Maluma) за несколько минут до их свадьбы и разрывает ее. Женщина решает выбрать незнакомца (Уилсон) во время своего концерта и выйти замуж за него. Премьера киноленты ожидается в 2020 году.

































Так, в одном из эпизодов Лопес будет в роскошном золотом свадебном платье. Папарацци уже сфотографировали Джей Ло в образе невесты на съемочной площадке. Пышное платье с длинным шлейфом и ажурной вышивкой выглядело очень эффектно на певице. Поклонники в сети с нетерпением ожидают, какой же образ выберет для настоящей свадьбы Дженнифер.





А что известно о настоящей свадьбе Джей Ло?





Влюбленные пока не раскрывают дату их свадьбы, но известно, что к алтарю Лопес поведет 11-летний сын Макс. 10 марта Алекс сделал предложение руки и сердца Дженнифер. Мужчина организовал ей неожиданный сюрприз в виде признания на Багамских островах и подарил роскошное кольцо, цена которого примерно 4,5 миллиона долларов.





27 сентября пара отпраздновала свою помолвку в кругу семьи и друзей. Застолье состоялось в Лос-Анджелесе, где на празднике присутствовали дети от предыдущих браков Дженнифер и Алекса – 11-летние двойняшки Дженнифер Макс и Эмми от певца Марка Энтони, а также дочери Родригеса – 11-летняя Элла и 14-летняя Наташа от его бывшей жены Синтии Скертис.



