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Шоу-бизнес
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19 октября 19, 14:33
Дженнифер Энистон опубликовала архивное фото
Дженнифер Энистон
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В комментариях к фото, Риз Уизерспун назвала Дженнифер Энистон в детстве "милым пирожком".
Дженнифер Энистон, которая ранее побила рекорд герцогов Сассекских и попала в Книгу рекордов Гиннеса, растрогала поклонников своим архивным фото.

К слову, актриса опубликовала свое детское фото.

На черно-белом снимке будущая звезда "Друзей" позирует в шляпе, демонстрируя вьющиеся волосы. На другой фотографии 50-летняя Дженнифер попыталась повторить свой детский образ в панаме, которая имела похожий цвет к глазам актрисы.



На стиле. Тогда и сейчас 
добавила Энистон в подписи к фото.

Отметим, что после публикации фото насобирало более 5.7 миллиона лайков и почти 52 тысячи комментариев – некоторые из них были от других знаменитостей. В комментариях к фото, Риз Уизерспун назвала Дженнифер Энистон в детстве "милым пирожком".

Источник: https://glamurchik.tochka.net
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