Дженнифер Энистон опубликовала архивное фото

Дженнифер Энистон, которая ранее побила рекорд герцогов Сассекских и попала в Книгу рекордов Гиннеса, растрогала поклонников своим архивным фото.





К слову, актриса опубликовала свое детское фото.





На черно-белом снимке будущая звезда "Друзей" позирует в шляпе, демонстрируя вьющиеся волосы. На другой фотографии 50-летняя Дженнифер попыталась повторить свой детский образ в панаме, которая имела похожий цвет к глазам актрисы.













На стиле. Тогда и сейчас

добавила Энистон в подписи к фото.





Отметим, что после публикации фото насобирало более 5.7 миллиона лайков и почти 52 тысячи комментариев – некоторые из них были от других знаменитостей. В комментариях к фото, Риз Уизерспун назвала Дженнифер Энистон в детстве "милым пирожком".



