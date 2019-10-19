Ани Лорак рассказала, как начинался её роман с Егором Глебом

Спустя многие месяцы слухов певица наконец-то решилась раскрыть правду об их отношениях и рассказать, как начинался их роман.





О своём знакомстве с Егором Глебом Ани Лорак рассказала в интервью российскому журналу ОК!, которое цитирует "КП в Украине". Отношения пары начались с дружбы:





Это была просто дружба и общение двух душ, просто понимание и поддержка, восхищение, уважение и любовь – в общем, все то, что должна получать женщина от мужчины. Мы познакомились на студии во время записи гимна для телеканала МУЗ-ТВ два-три года назад. Егор – саунд-продюсер. Когда мы записывали песню, то выяснилось, что мы оба из Украины и что у нас есть какие-то общие знакомые. И вдруг он мне говорит: “У меня есть песня, послушай. Ты ее можешь спеть с Мотом”. Но Егор настаивал, он был уверен в успехе, он с таким воодушевлением говорил об этом. И вот я уже записываю с Мотом демку и эта песня завоевывает все награды, становится самой ротируемой.





Спустя некоторое время Ани Лорак опять захотела сотрудничать с Егором Глебом, но у него не нашлось времени на артистку.





Помню, спустя какое-то время подумала: было бы здорово снова с ним встретиться, поработать. Набрала ему, а Егор мне сказал, что у него нет времени, поскольку он доделывает альбом Егора Крида. Ну, обиделась. Я же была уверена: всем за счастье поработать со мной, а тут…В общем, я ударилась в творчество, записала ряд успешных песен, несколько дуэтов. Но спустя какое-то время (наверное, года через полтора) мне, как музыканту, снова захотелось чего-то нового, и я решила опять связаться с Егором, только уже не звонить, а написать ему. Я написала ему: "Здравствуйте, Егор. Это АНИ ЛОРАК. У меня поменялся номер. Перезвоните, пожалуйста. Перезвонил. "Я опять, - говорю, - хочу приступить к записи новой музыки. У вас будет возможность поработать со мной? Он отвечает: "Да, будет. Давайте попробуем". Мы встретились на студии в Киеве и приступили к записи. Началось общение, которое было такого рабочего характера. Но постепенно возникала симпатия. Ничто не предвещало, как говорится. Я была еще в состоянии своего сумасшедшего дома, своих личных отношений, не понимала, куда летит моя жизнь. Я вообще не думала, что смогу снова что-то почувствовать и открыться новому человеку

рассказала певица.





Впервые Ани Лорак почувствовала, что симпатизирует саунд-продюсеру во время их первой встречи в Киеве.





Если быть откровенной, случилось эту в первую нашу встречу в Киеве. Помню это ощущение – я просто встретила человека, он что-то мне показывал, какую-то музыку и просто сказал так: "Тебе не надо переживать, этот вопрос я закрою". Это касалось музыки, но эта поддержка была для меня очень важна

откровенно рассказала артистка.













Ани Лорак утверждает, что они с Егором Глебом очень похожи и им очень хорошо вместе:





Мы во многом похожи, единственное – я публичный человек, а он – нет, он очень закрытый, старается нигде со мной особо не появляться. Конечно, он приезжает, поддерживает меня, я нуждаюсь в его поддержке и рада, когда он со мной. Нам всегда весело, мы всегда смеемся, слушаем музыку классную, мы всегда на одной волне, нам есть о чем поговорить.





Хорошо ладит Егор Глеб и с дочерью Ани Лорак от брака с Муратом Налчаджиоглу Софией:





У них замечательные отношения, более того, закладывается правильный фундамент. Дочь видит нормальное общение мужчины и женщины.





Несмотря на то, что отношения Ани Лорак счастлива в отношениях с Егором Глебом, выходить за него замуж певица не спешит.





Честно, я не готова выходить замуж. Признаюсь, я больше не верю в замужество. Не верю в то, что это что-то дает. Вне брака мы дорожим друг другом, в воздухе витает такое: "Не могу обидеть, потому что не дай бог, я тебя потеряю". Есть постоянное желание как-то удивлять, радовать, завоевывать человека. А когда уже все понятно, все официально, ты уже такой: ну есть и есть. И у Егора такие же мысли

добавила Ани Лорак.



