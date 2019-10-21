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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
21 октября 19, 12:57
Принц Гарри впервые прокомментировал слухи о ссоре с братом
Принц Гарри и принц Уильям
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Отношения между братьями в последнее время, и правда, далеки от идеальных.
Слухи о недоразумении между королевскими семьями герцогов Сассекских и Кембриджских ходят по сети уже больше года. Первым из представителей монаршей семьи решился прокомментировать ситуацию принц Гарри, ведь, как пишут западные СМИ, именно из-за его жены Меган Маркл у них начались конфликты с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Вокруг семей герцогов Кебриджских и Сассекских ходят неоднозначные комментарии, касающиеся их дружбы и сотрудничества, как королевских представителей. Ведь вскоре после свадьбы принц Гарри и Меган Маркл заявили, что переедут из Кенсингтонского дворца, позже отделились от принца Уильяма и Кейт Миддлтон в социальных сетях, а затем герцоги Кембриджские отделили своих родственников от королевского фонда.

Конечно, такие жесты не могли не спровоцировать еще более сплетен вокруг их отношений, или, как пишут СМИ, вражды. 

Поскольку представителям королевской семьи запрещено давать комментарий прессе, фанаты получали любую информацию от своих кумиров только через их помощников. Однако принц Гарри решил не оставаться в стороне и нашел возможность прокомментировать отношения с братом.

В документальном фильме "Гарри и Меган: африканская путешествие" (Harry & Meghan: An African Journey) внук Елизаветы II заговорил о своих отношениях с принцем Уильямом. Стоит добавить, что детальное видео об их туре вышло на британском канале ITV.

Неизбежно, что случается всякое. Но мы братья и всегда будем братьями. Конечно, сейчас у нас разные пути. Но я всегда буду рядом с ним и знаю, что он всегда будет рядом со мной. Мы не видимся так часто, как раньше, потому что мы оба заняты, но я очень его люблю, – заявил 35-летний принц Гарри.

Также муж Меган Маркл добавил, что, учитывая их конфликты с прессой, они убедились, что множество историй появляются из ничего. "Как у братьев, у нас бывают хорошие и плохие дни", – дополнил герцог Сассекский.

Источник: https://telegraf.com.ua
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