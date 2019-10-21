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21 октября 19, 13:46
Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Маруни
Дженнифер Лоуренс
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В Род-Айленде состоялась свадьба Дженнифер Лоуренс и Кука Маруни.
Американская актриса с "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс вышла замуж за искусствоведа и арт-агента Кука Маруни.

Как сообщает Fox News, церемония бракосочетания прошла в особняке города Ньюпорт, что в Род-Айленде.

На свадьбу были приглашены 150 гостей, среди которых были такие голливудские звезды, как Эмма Стоун, Крис Дженнер, Николь Риччи, Эшли Олсен, певица Адель, Кэмерон Диаз, Брэдли Купер, Сиенна Миллер, Эми Шумер и многие другие. Отмечается, что 29-летняя Дженнифер Лоуренс была в платье от модного дома Dior, лицом которого она является. 34-летний директора арт-галереи Кук Маруни был одет в классический смокинг.

Для гостей перед свадьбой устроили пикник на свежем воздухе. Как пишет издание Daily Mail, повара прямо на улице готовили рыбу, блюда из тыквы и другие угощения. После церемонии был подан торжественный изысканный ужин. Как отмечает super.ru, звезда фильмов "Голодные игры", "Мой парень - псих", "Афера по-американски", "Красный воробей" и искусствовед обменялись клятвами на закате, хотя подготовка к вечеринке велась за несколько дней.

Отмечается, что недавно в свободном доступе оказался и wish-лист звёздной пары, который, напротив, удивил своей простотой. Джен и Кук хотели бы получить в подарок робота-пылесоса, беспроводную колонку, универсальный адаптер, косметичку, холодильник для автомобиля и другие полезные в быту вещи. Об отношениях пары стало известно в 2018 году. В феврале 2019 года Лоуренс и Маруни объявили о помолвке.

Источник: https://telegraf.com.ua
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