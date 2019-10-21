Оксана Гутцайт: Идеальную фигуру нужно создавать для себя



Мой секрет – не есть. Ничего другого пока не придумали. Не кушать и, конечно, заниматься физическими упражнениями.

О диетах: Когда я была гимнасткой, перепробовала все диеты, какие только возможно. И могу сказать, что все они одинаковы: ты худеешь, но если потом начинаешь снова есть так, как ела до диеты – набираешь еще больше. Для меня диеты – это экспресс-похудение. Например, если послезавтра нужно надеть красивое платье, которое тебе сейчас мало. Тогда можно три дня посидеть на воде с лимоном. Но если потом начнешь питаться нормально, вес вернется.





Утром творог с фруктами, днем суп, вечером салат или рыба. Иногда ем курицу. На ночь могу скушать йогурт.

О запрещенных продуктах: Булочки, сдоба, хлеб. Хотя я их не очень и люблю. Отказываюсь от тортиков, конфет. Кетчуп, майонез, сладкая газировка – вообще под запретом, к этому и близко нельзя подходить.

О спорте: Каждое утро бегаю и три раза в неделю хожу в зал, где работаю с тренером. Могу иногда отдохнуть от бега – сделать себе «выходной» в воскресенье или понедельник. Но бегать я просто очень люблю. Если мне нужно подготовить какую-то речь, решить какой-то важный вопрос или успокоиться после ссоры с кем-то – я бегу. И во время пробежки продумываю варианты выхода из ситуации. Это не столько даже для поддержки физической формы, а для спокойствия моей души.

О подсчете калорий: Когда-то пробовала. Но сейчас на это нет времени, для меня нереально следить за этим.

О лишнем весе: Когда была беременна старшей дочкой, поправилась на 19 кг. А вот с сыном – на все 30. И очень тяжело выходила из этого веса, года два. Просто много ела и не могла заставить себя остановиться. Потом произошли, видимо, гормональные изменения – и мой обычный вес вернулся.





О вредных привычках: Разве что иногда позволяю себе сорваться со своего низкокалорийного питания. И еще не могу отказать себе в кофе. Сколько уже всего читала и слышала, что нельзя пить кофе, особенно с молоком, все равно по утрам одна чашечка этого напитка мне необходима.

О мотивации: Я убеждена в том, что идеальную фигуру человек должен создавать только для самого себя, а не для кого-то другого. Ведь если вас полюбят только за фигуру, то, стоит вам поправиться, вся любовь пройдет. Поэтому мотивация – это только ты сам. Ты следишь за фигурой ради своего здоровья, для того, чтобы для самого себя стать красивее, лучше.

О поговорке «Человек есть то, что он ест»: Согласна с ней на сто процентов. Это практически мои слова.





Совет девушкам: Самое главное – перестроить свое питание в голове. Понять, что, допустим, майонез – это вредно. Нужно таким образом перестроить свое питание, кушать чаще и правильнее, заниматься.

Источник: Woman.ua