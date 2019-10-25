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24 октября 19, 11:39
"Танцы со звездами 2019": MARUV станет ведущей 10 выпуска
MARUV
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Уже в это воскресенье состоится десятый выпуск популярного в Украине танцевального проекта "Танці з зірками 2019".
Уже в это воскресенье состоится десятый выпуск популярного в Украине танцевального проекта "Танці з зірками 2019".
Легендарный украинский проект "Танцы со звездами" завоевал любовь зрителей и с каждым новым сезоном зрительская аудитория становится все больше и больше.

27 октября начнется трансляция 10 выпуска танцевального проекта, в котором новой ведущей станет скандальная участница Национального отбора на Евровидение 2019 - певица MARUV. Она будет встречать звездных пар на балконе, а также самой первой узнавать оценки судейского жюри. 

Новый выпуск для всех участников "Танцев со звездами 2019" станет тематическим, ведь на носу мистический праздник Хеллоуин, который украинцы будут отмечать в четверг 31 октября.

Чем же будут удивлять, а может и пугать, звездные конкурсанты - мы увидим уже в воскресенье. Ждем с нетерпением!

Напомним, что бывшая участница шоу танцевала в паре с танцовщиком Евгением Дмитриенковым, он же Jay. Звездный дуэт выбыл из проекта в пятом выпуске, когда набрал минимальное количество голосов, а также получил негативные отзывы как со стороны жюри, так и зрителей.

Источник: https://telegraf.com.ua

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