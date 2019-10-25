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24 октября 19, 11:46
Снежана Бабкина рассказала о маленьком сыне
Снежана Бабкина
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Малыш растет спокойным и не капризным. Позволяет родителям работать и дает высыпаться ночами.
Супруга известного артиста Сергея Бабкина, которая недавно родила третьего ребенка, рассказала о воспитании третьего малыша Елисея.

Несмотря на то, что ребенку исполнилось только четыре месяца, Снежана Бабкина уже вернулась к работе, помогает своему супругу и сопровождает его в поездках. При этом она кормит сына грудью.

"Наш третий раз был абсолютно другой. Вообще не было бессонных ночей. Как Елисей родился, один-два раза за ночь просыпается. Просто какой-то супер-идеальный ребенок", — сказала Снежана в интервью "Ранку з Україною".



Также Снежана рассказала, что каждый раз, когда нужно выехать из Харькова в другой город, с сыном Елисеем остается бабушка, а мама заранее замораживает грудное молоко.

"Мне нужно заморозить много молока. Какой-то период замораживаю, потом понимаю, что уже могу выехать, и мы в этот день с утра до вечера, как сумасшедшие, бегаем по интервью, по эфирам", — рассказала Снежана Бабкина каналу "Украина".

Звездные супруги также воспитывают старших детей — сына Артура и дочь Веселину.

Источник: https://telegraf.com.ua
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