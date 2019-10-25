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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
24 октября 19, 12:06
40-летняя Кейт Хадсон выложила сногсшибательное фото
Кейт Хадсон
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Голливудская актриса в прошлом году родила третьего ребенка, а сейчас вернулась в форму.
Кейт Хадсон стала героиней чувственной фотосессии для бренда HappyxNature, который пропагандирует бережное отношение к природе и занимается производством одежды из органических и переработанных тканей.

На новых снимках Кейт позирует в узких брюках и легкой объемной блузе, а на нескольких кадрах и без нее, прикрыв грудь руками.

Поклонники восхитились фигурой актрисы - спустя год после рождения третьего ребенка Хадсон похудела на 27 килограммов. Фанаты оставляют звезде множество комплиментов и отмечают, как молодо она выглядит.



Известно, что Кейт - сторонница здорового питания. В интервью она часто говорит о том, что важно научиться слушать свое тело и питаться разумно. Актриса советует выбирать еду без вредных добавок и есть часто, но небольшими порциями. Также Кейт рассказывала о том, что регулярно чистит тело от сахара. По ее мнению, после неск

Также Хадсон отмечает важность физической активности. Она призывает поклонников не лениться и выполнять комплекс упражнений четыре раза в неделю хотя бы по 30 минут. Кроме того, актриса придерживается четкого распорядка дня и практикует медитацию, чтобы избавляться от стресса и настраиваться на позитивный лад.

Источник: https://telegraf.com.ua
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