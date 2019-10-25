Леся Никитюк больше не хочет дружить с Педаном

Ведущая Нового канала Леся Никитюк стала жертвой неудачного и жестокого розыгрыша своего коллеги Александра Педана.





Об этом ведущая рассказала поклонникам в Instastories. Сначала Леся Никитюк опубликовала несколько видео, снятых под её домом. Когда ведущая выходила из дому, чтобы поехать на съёмки, она обнаружила под своим автомобилем двух мужчин, которые ели и пили. Когда возмущённая Леся попросила неизвестных уйти, они сказали, что просто празднуют день рождения.





Спустя час ведущая опубликовала несколько видеороликов, снятых в медпункте, в которых рассказала, что стала жертвой жестокого розыгрыша Педана.





Сьогодні о 9 ранку мене дуже хріново розіграли. Була стрілянина, була поліція, я дуже сильно перелякалася. Зараз мені капають корвалол. Я хочу офіційно заявити, що припиняю будь-які стосунки, дружбу з Сашею Педаном, тому що це не смішно

сказала Леся Никитюк.





Александр Педан извинился перед Лесей Никитюк в Instastories и признал, что перегнул палку:





Я розумію, що ми реально перегнули. По-перше, я намагався додзвонитися до Лесі особисто, щоб вибачитися, але Леся збиває. Тому будемо спілкуватися через stories. Лесю, ми з командою розуміємо, що це було занадто, але ми думали, що ти нас розкусиш, одразу зрозумієш, що це розіграш, і не думали, що налякаємо тебе. Вибач, ми не хотіли цього робити.



