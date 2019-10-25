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25 октября 19, 11:27
Певица Анастасия Приходько решила стать прокурором
Анастасия Приходько
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Певица решила взять правосудие в свои руки, назвав мужчин у власти "кружком рукоблудов".
Известная украинская певица Анастасия Приходько решила стать прокурором. Об этом звезда рассказала на своей странице в Facebook.

В посте, появившемся в аккаунте Приходько говориться, что она решила поступать в Национальную академию прокуратуры Украины.

Также певица написала, что станет прокурором и "посадит всех к чертям собачьим". По мнению певицы вместо мужчин у власти в Украине "кружок рукоблудов".

Пользователи сети критически отнеслись к заявлению звезды. В комментариях они отметили, что прокуроры никого не сажают, а НАПУ не имеет статуса высшего учебного заведения.

Другие саркастично пошутили насчет умения звезды думать и петь, а также попросили других пользователей "не ломать девочке иллюзию”.

Источник: https://korrespondent.net/
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