Рэпера Эминема допросили из-за угроз Трампу

Американского рэпера Эминема, настоящее имя Маршалл Мэтерс, допросила секретная служба США из-за угроз в адрес Дональда Трампа. Об этом пишет Buzzfeed со ссылкой на официальные документы службы.





Сообщается, что в треке Framed Эминем называет Трампа Дональдом Даком, и негативно высказывается в адрес дочери президента Иванки. В службе отметили, что певец себя "неприемлемо", и "угрожал лицам под защитой".





Спецслужбы якобы получили сообщение от «обеспокоенного гражданина», который оказался журналистом. Другие предполагают, что представитель СМИ только запросил комментарий от службы.





Сам рэпер ситуацию пока не комментирует.



