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25 октября 19, 11:29
Рэпера Эминема допросили из-за угроз Трампу
Эминем
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Певец в своем треке негативно отозвался о президенте США и его дочери, что стало причиной интереса спецслужб.
Американского рэпера Эминема, настоящее имя Маршалл Мэтерс, допросила секретная служба США из-за угроз в адрес Дональда Трампа. Об этом пишет Buzzfeed со ссылкой на официальные документы службы.

Сообщается, что в треке Framed Эминем называет Трампа Дональдом Даком, и негативно высказывается в адрес дочери президента Иванки. В службе отметили, что певец себя "неприемлемо", и "угрожал лицам под защитой".

Спецслужбы якобы получили сообщение от «обеспокоенного гражданина», который оказался журналистом. Другие предполагают, что представитель СМИ только запросил комментарий от службы.

Сам рэпер ситуацию пока не комментирует.

Источник: https://korrespondent.net/
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