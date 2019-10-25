В честь дня рождения любимой Канье Уэст пожертвовал 1 млн $

В понедельник, 21 октября, Ким Кардашьян праздновала свои 39 лет. В честь ее дня рождения ее 42-летний муж Канье Уэст пожертвовал кругленькую сумму в любимые благотворительные организации Ким. Сама Ким не имела малейшего понятия, как Канье собирается поздравить ее. Это было огромным сюрпризом и таким значимым для нее", - поделился HollywoodLife.





Отношения пары крепнут с каждым днем. Ким невероятно ценит все усилия Канье. "Он работает над своим новым альбомом", - продолжил инсайдер. "Ким полностью поддерживает его в этом".





На следующий день после своего дня рождения, 22 октября, звезда зашла в Twitter, чтобы поделиться впечатлениями: "Я получила удивительные подарки от всей моей семьи, а особенно от Канье. Он пожертвовал 1 миллион долларов моим благотворительным организациям. Я такая счастливая!"





1 миллион долларов был разделен между четырьмя благотворительными организациями: Cut 50, проектом Buried Alive, Инициативой равного правосудия и Коалицией по борьбе с рецидивизмом.



