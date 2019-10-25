Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.95
USD
25.11
RUB
0.39
EUR
27.92
USD
25.14
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
25 октября 19, 12:01
Бен Аффлек ищет девушку на сайте знакомств
Бен Аффлек
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Голливудский 47-летний актер Бен Аффлек, за спиной которого уже немало громких расставаний, сейчас в поисках новой любви.
Для этого мужчина решил попробовать познакомиться с девушкой через сайт для знакомств Raya – аналог тиндера, однако попасть туда сложнее. Как пишет издание Page Six со ссылкой на инсайдерскую информацию, Бен Аффлек хочет найти новую любовь. Однако на этот раз актер не планирует встречаться с селебрити.

"Ему нужна надежная спутница жизни, а не очередная звезда. Сейчас он больше сфокусирован на детях и карьере. Ему важно, чтобы дома он мог отдыхать от этого светской жизни и просто быть вместе с любимым человеком", – говорится в источнике. Несколько недель назад Бен Аффлек был замечен на свидании с молодой брюнеткой в отеле Bel-Air в Лос-Анджелесе.

"Их встреча выглядела невинной, как первое свидание. Он был в хорошем настроении, и показалось, что они понравились друг другу... Они ужинали", – передает инсайдер.

Добавим, что приложение Raya было создано в 2015 году. Для того, чтобы использовать его, нужно быть приглашенным одним из участников, после чего аккаунт утверждает членский комитет. Также там существует ежемесячный взнос – 8 долларов.

Что известно о разводе Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер?

Жена Бена Аффлека официально подала на развод Дженнифер и Бен впервые объявили о своем намерении развестись в июле 2015 года. До этого пара состояла в браке 12 лет. Экс-супруги имеют троих детей: двух дочерей, 11-летнюю Вайолет Энн и 8-летнюю Сэру Розу Элизабет, и 5-летнего сына Сэма Гарнера, которых воспитывает их звездная мама. 6 октября Бен и Дженнифер подписали документы о разводе и согласовали все вопросы в присутствии адвокатов. По информации СМИ, в настоящее время актриса встречается с бизнесменом Джоном Миллером. После развода Дженнифер Гарнер закрутила роман с американским бизнесменом, – СМИ

Несмотря на это экс-жена не покинула Аффлека в борьбе с алкозависимостью. Именно она увезла его в реабилитационный центр в Малибу. Недавно актер вернулся оттуда домой.

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
В Виннице внезапно скончался коллега Зеленского «по цеху»
Брэд Питт сделал Дженнифер Энистон подарок за 79 млн $
Такими вы их не видели: детские снимки знаменитостей (ФОТО)
Кит Харингтон лечится от алкоголизма
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Дженнифер Лоуренс удивила необычным свадебным нюансом
noimageТина Кароль и Dan Balan споют дуэтом в прямом эфире
noimageРуслана Писанка рассказала о первом свидании с мужем
noimageВ честь дня рождения любимой Канье Уэст пожертвовал 1 млн $
noimageРэпера Эминема допросили из-за угроз Трампу
Лента новостей