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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
25 октября 19, 13:59
Дженнифер Лоуренс удивила необычным свадебным нюансом
Дженнифер Лоуренс
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На прошлых выходных узами брака соединились 29-летняя актриса Дженнифер Лоуренс и Кук Марони.
Праздничная церемония прошла в отеле Belcourt на Род-Айленде, куда молодожены прибыли на частном самолете. На свадьбе знаменитостей в Ньюпорте присутствовали около 150 гостей, среди которых Крис Дженнер, Сиенна Миллер, Эмма Стоун, Камерон Диаз и Адель.

Известно, что Лоуренс шла под венец в платье от Dior, а жених – в черном смокинге. Но не это привлекло внимание поклонников, а тот нюанс, что актриса сняла отдельный номер в отеле Hotel Viking для подвенечного наряда. Отметим, церемония бракосочетания прошла под грифом "секретно", и даже фотографам не удалось запечатлеть свадебный наряд знаменитости.

Более того, как сообщает Page Six, из Парижа прилетела команда бренда Dior, которая следила за нарядом.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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