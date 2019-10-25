Дженнифер Лоуренс удивила необычным свадебным нюансом

Праздничная церемония прошла в отеле Belcourt на Род-Айленде, куда молодожены прибыли на частном самолете. На свадьбе знаменитостей в Ньюпорте присутствовали около 150 гостей, среди которых Крис Дженнер, Сиенна Миллер, Эмма Стоун, Камерон Диаз и Адель.





Известно, что Лоуренс шла под венец в платье от Dior, а жених – в черном смокинге. Но не это привлекло внимание поклонников, а тот нюанс, что актриса сняла отдельный номер в отеле Hotel Viking для подвенечного наряда. Отметим, церемония бракосочетания прошла под грифом "секретно", и даже фотографам не удалось запечатлеть свадебный наряд знаменитости.





Более того, как сообщает Page Six, из Парижа прилетела команда бренда Dior, которая следила за нарядом.



