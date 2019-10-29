Эшли Грэм показала эффектный образ на Хэллоуин-2019

Популярная plus-size модель Эшли Грэм, которая ожидает рождения первенца, подготовила эффектный образ Джессики Рэббит для празднования Хеллоуина.





В 2019 году жуткий ежегодный праздник Хэллоуин выпадает в ночь с четверга на пятницу (с 31 октября на 1 ноября), поэтому в мире многие люди начали отмечать его с пятницы, 25 октября.





На своей странице в Инстаграме Эшли Грэм показала новые снимки своего хэллоуинского образа.





На новых фото будущая мама позирует в обтягивающем красном латексном платье, которое подчеркнуло ее округлый живот. Дополняют "аутфит" Эшли фиолетовые варежки, красный парик и яркий макияж.













Муж модели Джастин Эрвин подготовил образ американского рестлера Рэнди Сэвиджа (Macho Man).





"Рэнди Сэвидж наткнулся на Джессику Рэббит в этот Хеллоуин", – добавила Эшли Грэм в подписи.



