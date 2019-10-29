Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.79
USD
25.07
RUB
0.39
EUR
27.80
USD
25.06
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
28 октября 19, 13:46
Голливудский актер Джаред Падалеки арестован в Техасе
Джаред Падалеки
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Арестовали актера прямо в его любимом баре, Stereotype Bar, после того, как подвыпивший Падалеки ударил бармена и управляющего баром.
Возможно, таким образом актер справляется со стрессом от завершения сериала?

Как стало известно TMZ, ранним утром в воскресенье Джаред Падалеки был арестован в родном Остине, штат Техас, по обвинению в драке и пребывании в состоянии опьянения в общественном месте. 

В видео, которое удалось получить TMZ, видно некоего человека (отчетливо сказать, что это действительно, на 100%, Падалеки, сказать нельзя), который дерется со вторым мужчиной на тротуаре, затем общается с полицейскими рядом со своей машиной и, наконец, вместе с этими полицейскими арестованным направляется в участок.

По данным опять-таки TMZ, сумма залога за Падалеки была установлена минимальной – всего 15 000 долларов, но неизвестно, внесли ли уже залог или Джаред пока по-прежнему находится в участке. Представители актера на многочисленные запросы от американских СМИ прокомментировать ситуацию пока не отреагировали.

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Брэд Питт не хочет заводить аккаунт в соцсетях
Звезде "Игры престолов" и "Аквамена" исполнилось 40 лет
Голливудский актер спас ребенка в жуткой ДТП
"Скала" возглавил рейтинг Forbes
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Стас Пьеха перенес инфаркт и признался в зависимости
noimageДруг Анастасии Заворотнюк рассказал о здоровье актрисы
noimageСупруга Джастина Тимберлейка нарядилась в мужа времен N*Sync
noimageЗвезда "Сплита" тайно женился
noimageДан Балан умилил фанов снимком с Тиной Кароль
Лента новостей