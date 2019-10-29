Жена Тимура Мирошниченко рассекретила пол их второго ребёнка

Супруги решили поделиться с поклонниками сокровенным и рассекретили пол второго малыша. В своём Instagram-аккаунте Инна сообщила, что они с Тимуром ждут мальчика.





IT’S A BOY! Мы ждём мальчика! И очень этому рады! Если в первый раз было всё равно, то во второй раз хотелось малыша другого пола. Конечно, мы и девочке были бы рады. Но тогда третьим ждали б мужчину. Или четвёртым... Или... В общем, Тим сказал, что ему всё равно, кто будет, но до пацана мы точно дойдем

написала Инна.





Теперь супруги не знают, какое имя выбрать для мальчика, так как Тимур считает достойным мужским именем только одно - своё.





С девочками было изобилие имен, не знали из чего выбрать. С мальчиками сложнее. Тим считает, что только одно мужское имя достойно внимания. И это, конечно же, Тим. Но мы продолжаем поиски... Мне просто не приходят в голову красивые имена для мальчиков...

добавила Мирошниченко.





Отметим, что Тимур Мирошниченко впервые стал отцом 18 июня 2018 года. Тогда у Тимура и его жены Инны родилась дочь Мия.



