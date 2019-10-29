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28 октября 19, 14:39
Дантес рассказал о романе с Тарабаровой
Дантес
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Это сейчас он - муж Нади Дорофеевой, а раньше...
Сейчас Владимира Дантеса знают не только как певца и ведущего, но и как мужа вокалистки Время и Стекло Нади Дорофеевой. Сейчас поклонники называют их одной из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса и с нетерпением ждут пополнения в этой семье. Но мало кто знает, что избранницей Дантеса могла стать совершенно другая украинская певица - Светлана Тарабарова.

Светлана и Владимир вместе участвовали в проекте "Фабрика звёзд", после чего и закрутился их роман. Отношения не успели перерасти в серьёзные и вскоре музыканты расстались.

О том, какие сейчас отношения между Тарабаровой и Дантесом, певец рассказал в интервью "Зірковому шляху" (канал "Украина").

У нас нет дружеских отношений, что мы ходим друг к другу в гости. Когда видимся – всегда здороваемся. Это, конечно, сейчас ужасно прозвучит: счастлив, что она со мной разошлась. В смысле, что у нее появилась хорошая семья. Как у меня появилась моя прекрасная, шикарная семья, самая лучшая жена в мире, самая лучшая девушка в мире. И у нее появилась шикарная семья с самым лучшим мужем в мире и все остальное
сказал артист.


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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