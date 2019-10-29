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29 октября 19, 10:12
Дан Балан умилил фанов снимком с Тиной Кароль
Дан Балан
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Знаменитый молдавский певец Дан Балан стал приглашенным гостем 10 выпуска "Танцы со звездами 2019".
В прямом эфире он не только помогал Тине Кароль объявлять звездные пары, но и выступил с ней в неожиданном дуэте. Уже после выпуска Дан Балан показал романтические снимки со своим коллегой, которые очаровали его сторонников.

На инстаграм-странице Дан Балан опубликовал несколько романтических кадров, сделанных во время прямого эфира "Танцы со звездами 2019". Выпуск проекта был посвящен Хеллоуину, поэтому перед зрителями они предстали в образах ангела и Дракулы.

Еще раз спой со мной в нашем странном дуэте... Призрак оперы здесь... Внутри вашего ума, – загадочно написал Дан Балан.



Дан Балан и Тина Кароль вместе с участниками шоу открыли 10 выпуск зажигательной мистической постановкой. Кроме этого, певцы в дуэте спели лирическую композицию "Домой", которую талантливый молдавский композитор и вокалист написал специально для этого вечера. Во время презентации трека Тина и Дан выглядели как пара и не скрывали нежности друг к другу. Поэтому и фото артиста были очень романтичными.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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