Дан Балан умилил фанов снимком с Тиной Кароль

В прямом эфире он не только помогал Тине Кароль объявлять звездные пары, но и выступил с ней в неожиданном дуэте. Уже после выпуска Дан Балан показал романтические снимки со своим коллегой, которые очаровали его сторонников.





На инстаграм-странице Дан Балан опубликовал несколько романтических кадров, сделанных во время прямого эфира "Танцы со звездами 2019". Выпуск проекта был посвящен Хеллоуину, поэтому перед зрителями они предстали в образах ангела и Дракулы.





Еще раз спой со мной в нашем странном дуэте... Призрак оперы здесь... Внутри вашего ума, – загадочно написал Дан Балан.













Дан Балан и Тина Кароль вместе с участниками шоу открыли 10 выпуск зажигательной мистической постановкой. Кроме этого, певцы в дуэте спели лирическую композицию "Домой", которую талантливый молдавский композитор и вокалист написал специально для этого вечера. Во время презентации трека Тина и Дан выглядели как пара и не скрывали нежности друг к другу. Поэтому и фото артиста были очень романтичными.



