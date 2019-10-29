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29 октября 19, 10:29
Звезда "Сплита" тайно женился
Джеймс Макэвой
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Голливудский актер Джеймс Макэвой в 40 лет решил положить конец холостяцкой жизни!
После 2 лет романа звезда фильмов "Сплит" и "Стекло" тайно женился на Лизе Либерати.

Такой новостью пестрят все западные таблоиды, в частности, The Daily Mail. По данным журналистов, Джеймс Макэвой и Лиза Либерати обменялись клятвами еще в сентябре 2019 года. На церемонии присутствовали только самые близкие родственники пары, поэтому ни одно фото не попало в прессу.

Сейчас представители Джеймса Макэвоя не комментируют новостей о свадьбе. В то же время эту информацию подтвердил близкий друг голливудского актера, который отказался разглашать детали торжественной церемонии.

Первые слухи о тайной свадьбе Джеймса Макэвоя и Лизы Либерати распространили после того, как пара вышла на обычную прогулку и засветила обручальные кольца. Папарацци удалось сделать соответствующие фото, которые и стали поводом для первых новостей о свадьбе.

Известно, что для Джеймса Макэвоя этот брак уже второй. До 2016 года актер был женат на коллеге Энн-Мэри Дафф. Голливудская пара избегала публичных выходов и крайне редко появлялась на светских событиях. Однако ни 10-летние отношения, ни общий сын Брендан не повлияли на решение расстаться. Что стало причиной разрыва – Джеймс Макэвой и до сих пор не хочет рассказывать.



С Лизой Либерати успешный шотладнец познакомился, когда его брак находился на грани краха, а документы о разводе были на рассмотрении в суде. Их встреча состоялась на съемочной площадке фильма "Сплит", где Джеймс Макэвой сыграл главную роль. А вот его нынешняя жена не вошла в фильмы, поскольку работала помощником режиссера.
 
Пара долгое время скрывала роман, поскольку в то время Макэвой еще был официально женат. Только через два месяца после того, как актер объявил, что снова холостяк, он впервые показал свою новую избранницу. Сделал он это в сети, опубликовав серию романтических снимков с Лизой Либерати.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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