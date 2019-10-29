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29 октября 19, 10:42
Супруга Джастина Тимберлейка нарядилась в мужа времен N*Sync
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк
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Джессика Бил и Джастин Тимберлейк демонстрируют настоящую командную работу.
На Хэллоуин актриса решила нарядиться в своего мужа, а Джастин стал отличным дополнением костюма своей жены.

Когда-то славу Тимберлейку подарило участие в бой-бэнде N*Sync. Не так давно стало известно, что прежде Джессика не была фанаткой творчества мужа, но вспомнить былые времена она явно не против. В пятницу прошла вечеринка Casamigos Halloween party. Джастин и Джессика стали главными звездами, и все благодаря своим костюмам.

Бил решила переодеться в Тимберлейка из 90-х, когда он вовсю строил карьеру в N*Sync. Ее образ был потрясающим: комбинезон из ткани металлик, белые кроссовки и очки. Но самым главным элементом стал парик Бил, который повторял прическу Джастина тех времен. Жене удалось сделать на голове почти такую же лапшу,с которой раньше сравнивали кудри певца.





Тимберлейк решил не отставать от Джессики и выбрал не менее оригинальный наряд. Ни один певец не сможет обойтись без микрофона, поэтому Джастин предстал перед гостями вечеринки именно в этом образе. Вместе пара выглядела очень органично.

Выбор костюма актриса шуточно объяснила в своем Instagram.  Вот что происходит, когда ваша жена по телевизору признается, что не знает никаких песен N*Sync, — написала она.

В комментариях некоторые поклонники пары насторожились. Они не верят в то, что Бил не знает песен группы. Однако все сошлись в одном — костюмы супругов определенно были одними из лучших.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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