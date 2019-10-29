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Шоу-бизнес
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29 октября 19, 10:55
Друг Анастасии Заворотнюк рассказал о здоровье актрисы
Анастасия Заворотнюк
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Актер и телеведущий Вячеслав Манучаров рассказал о здоровье звезды "Моей прекрасной няни" .
После того, как в сети появились архивные фотографии российской актрисы Анастасии Заворотнюк из онкоцентра, ее поклонники не устают искать правдивую информацию о состоянии здоровья своей любимицы.

На днях известный артист Вячеслав Манучаров, а также хороший друг "няни Вики" прокомментировал тяжелую ситуацию, которая сложилась вокруг семьи Заворотнюк.

Манучаров сообщил СМИ, что совсем не намерен выкладывать всю подноготную своей коллег, но подтвердил, что состояние артистки довольно тяжелое: "Им нужна только тишина, спокойствие, и чтобы их никто не трогал. Дайте зажить. Горе у них. Страшная болезнь. Это этап, который надо преодолеть. Настя пахала. А в какой-то момент забыла о здоровье. Сегодня банкет - завтра голодовка. Если откажешь, то завтра могут и не позвать".

Кроме того, Вячеслава Манучарова очень возмущают фейковые новости со стороны некоторых средств массовой информации, касающихся Анастасии Заворотнюк: "Мне позвонили, предлагали гонорар. Чтобы я приехал к дому Насти с букетом цветов. Ничего святого нет у людей. Это чудовищно, что сейчас все хотят ее снимать, просят фото. Зачем лезть в ее частную жизнь? Дежурить у дома и дачи".

Напомним, что у российской актрисы Анастасии Заворотнюк обнаружили опухоль головного мозга. В данное время артистка находится в реабилитационном центре.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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