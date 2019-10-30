Рики Мартин показал новорожденного сына (ФОТО)

Известный певец и актер Рики Мартин стал отцом в четвертый раз. Об этом исполнитель сообщил на своей странице в Instagram.





Музыкант опубликовал снимок, на котором он вместе с мужем держат на руках новорожденного. На снимке видны только улыбки мужчин.





В комментарии Мартин написал, что у них с Джаваном Йосефом родился сын. Также певец указал, что ребенка назвали Ренн Мартин-Йосеф.





Это уже четвертый ребенок, которого воспитывает пара. В 2008 суррогатная мать родила музыканту близнецов Маттео и Валентино, а в декабре 2018 года у него появилась дочь Люсия.











