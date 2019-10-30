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30 октября 19, 11:42
Рики Мартин показал новорожденного сына (ФОТО)
Рики Мартин
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Певец раскрыл пол новорожденного и рассказал, как его назовут. Ребенка родила суррогатная мать.
Известный певец и актер Рики Мартин стал отцом в четвертый раз. Об этом исполнитель сообщил на своей странице в Instagram.

Музыкант опубликовал снимок, на котором он вместе с мужем держат на руках новорожденного. На снимке видны только улыбки мужчин.

В комментарии Мартин написал, что у них с Джаваном Йосефом родился сын. Также певец указал, что ребенка назвали Ренн Мартин-Йосеф.

Это уже четвертый ребенок, которого воспитывает пара. В 2008 суррогатная мать родила музыканту близнецов Маттео и Валентино, а в декабре 2018 года у него появилась дочь Люсия.



Источник: https://korrespondent.net/
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