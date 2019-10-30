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30 октября 19, 12:07
Дженнифер Гарнер не разрешает дочери завести Instagram
Дженнифер Гарнер
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Актриса считает, что соцсети вредны для подростков.
Дженнифер Гарнер призналась, что не разрешает старшей дочери Вайолет пользоваться Instagram, и объяснила причины своего решения. На записи подкаста Next Question с телеведущей Кэти Курик звезда сказала: 

"Даже если твои родители – не знаменитости, подростку приходится нелегко из-за всего этого давления в соцсетях. Наша дочь учится в школе для девочек, и даже там это огромная проблема.Иногда дочь говорит мне, что ей хотелось бы завести свою страничку в Instagram, и я могу понять причины. Я же пользуюсь Instagram – и получается, что я делаю одно, а от неt требую другого. К сожалению, такое случается у родителей".

Дженнифер отметила, что если ей однажды покажут результаты исследований, где будет сказано, что девочки-подростки из Instagram счастливее тех, у кого его нет, то она изменит свое решение.

"Но пока я не вижу в соцсетях ничего положительного и вообще ничего из того, что могло бы принести пользу детям. Я могу показать дочери свой Instagram и даже полистать его вместе с ней – но ничего хорошего в нем нет", - заключила актриса.

Дженнифер, как и ее супруг Бен Аффлек, не в первый раз предпринимает попытку защитить свою семью от давления общественности. Супруги ведут достаточно уединенный образ жизни и стараются максимально оградить своих троих детей от прессы.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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