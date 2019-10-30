Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.79
USD
25.07
RUB
0.39
EUR
27.79
USD
24.99
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
30 октября 19, 12:14
Звезда "Крепостной" показала фигуру после родов (ФОТО)
Анна Сагайдачная
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Анна позирует в облегающих джинсах и коротком топе. Стоит отметить, что актриса быстро пришла в форму после родов.
Актриса Анна Сагайдачная, сыгравшая роль Натали Дорошенко в украинском сериале "Кріпосна" канала СТБ, похвасталась стройной фигурой спустя два месяца после рождения первенца.

Молодая мама опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлена в спальне на фоне детской кроватки. 

Поклонники искупали Анну в комплиментах, отмечая ее стройную фигуру. 



"Отлично выглядите", "Вау, какая малышка", "Супер", "Красоточка", "Анна, как Вам удалось так быстро восстановить фигуру после беременности?", "Фигура - бомба", "Так выглядеть после родов - большое счастье", - восхищаются фанаты актрисы.



Напомним, Анна Сагайдачная впервые стала мамой в августе этого года. Актриса родила мальчика, которого они с мужем назвали Тимуром. Примечательно, что знаменитость скрывала свою беременность и решила признаться в этом лишь после того, как стала мамой.

Анна Сагайдачная вышла замуж в июне 2018 года за продюсера Евгения Третьяка. Будущие супруги познакомились на съемках проекта Оксаны Байрак, которая позже стала ведущей их свадебной церемонии.

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная стала мамой
Смерть Заворотнюк: друг актрисы опроверг слухи о кончине
Ушла из жизни украинская актриса театра и кино
Деми Мур подверглась насилию: актриса назвала имя обидчика
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Первое интервью сына Тины Кароль Вениамина
noimageСелена Гомес назвала токсичными свои отношения с Бибером
noimageДженнифер Гарнер не разрешает дочери завести Instagram
noimageРики Мартин показал новорожденного сына (ФОТО)
Лента новостей