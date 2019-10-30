Селена Гомес назвала токсичными свои отношения с Бибером

Несмотря на то, что популярные музыканты Селена Гомес и Джастин Бибер расстались ещё несколько лет, певица продолжает посвящать песни своему бывшему возлюбленному, из-за чего поклонники думают, что артистка мечтает вернуться к нему.





На самом деле Селена Гомес считает свои отношения с Бибером токсичными и не хочет, чтобы её следующая любовная история была такой же. Об этом артистка говорила во время эфира на Z100 Radio.





Когда это твоя первая любовь и многое в жизни вообще впервые, отношения могут быть немного токсичными. У вас появляется созависимость, а ты думаешь, что это любовь. Ты привыкаешь, что у вас то страсть, то разочарования, то ссоры, и думаешь, что это и есть любовь. И я долго верила в это. Сейчас я хочу настоящих отношений. Чтобы они не были созависимыми, сложными, с проблемами в общении. Когда ты становишься старше, ты уже понимаешь, кто тебе подходит, и ты находишь таких людей, которые с тобой на одной волне

сказала Селена Гомес.













Напомним, Селена Гомес и Джастин Бибер познакомились в 2010 году - тогда они были ещё подростками. Официально о своих отношениях пара заявила в 2011 году, но уже в 2012-м они впервые объявили о расставании. Вплоть до 2017 года Селена и Джастин регулярно сходились и расставались, изрядно утомив поклонников своей непонятной историей любви.





Все точки над "i" в этих запутанных отношениях поставил Джастин Бибер, сыграв свадьбу с Хейли Болдуин.



