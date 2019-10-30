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30 октября 19, 12:37
Первое интервью сына Тины Кароль Вениамина
Тина Кароль
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Мальчик рассказал об учебе в Великобритании и о своих друзьях.
Менее чем через месяц - 18 ноября - сын Тины Кароль Вениамин Огир отметит свой день рождения. Мальчику исполнится 11 лет. Несмотря на то, что его мама - одна из самых популярных и востребованных украинских певиц, парень редко появляется на публике.

Но перед днём рождения Вениамин дал первое в своей жизни интервью - оно опубликовано в журнале Viva.

Десятилетний Вениамин Огир уже почти три года живёт в Великобритании, вдали от мамы. А всё потому, что Тина Кароль отправила мальчика туда на учёбу.

В интервью мальчик рассказал, что в Великобритании у него очень много друзей - 50 человек!

Я никогда не бываю главным в компании. Мне лучше учиться хорошо, чем быть главным. А я и не хочу этого. У нас не принято, чтобы в компании был кто-то главный!
сказал Вениамин.



После школы Вениамин занимается музыкой, спортом и танцами. А ещё умудряется находить время для компьютерных игр:

После школы играю на барабанах, на фортепиано. Мне больше нравятся барабаны. Занимаюсь фехтованием, регби, танцую в украинском клубе гопак. После всех занятий мне хочется поиграть и повеселиться. Со своими друзьями я немного играю онлайн, мне это нравится. Minecraft, Fortnite...

Свой день рождения Вениамин мечтает провести с мамой:

На свой день рождения я хочу, чтобы мама была рядом. И еще хочу снова побывать с ней на Маврикии.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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