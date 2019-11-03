Дочь Оли Поляковой нарвалась на шквал критики. Фото

Пока всемирно известные дома моды отказываются от натурального меха, а такие звезды как Дженнифер Лопес потерпают от активистов из-за своей любви к шубам, украинские селебритис продолжают рекламировать шубы из натурального меха. Так, дочь популярной певицы Оли Поляковой Маша опубликовала в своём Instagram-аккаунте рекламу магазина норковых шуб, нарвавшись на шквал критики в сети.





Ребятушки, помогите выбрать шубку, какая вам больше всего нравится, я лично не могу решить, спасите, пожалуйста!

написала Маша и опубликовала фото десяти шуб.





Подписчики Маши Поляковой раскритиковали её за эту рекламу: кому-то не понравилось, что 14-летняя девушка надевает шубы, которые её старят, а кто-то возмутился тем, что она рекламирует шубы из натурального меха.



















































































