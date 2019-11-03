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3 ноября 19, 10:44
Дочь Оли Поляковой нарвалась на шквал критики. Фото
Пока всемирно известные дома моды отказываются от натурального меха, а такие звезды как Дженнифер Лопес потерпают от активистов из-за своей любви к шубам, украинские селебритис продолжают рекламировать шубы из натурального меха. Так, дочь популярной певицы Оли Поляковой Маша опубликовала в своём Instagram-аккаунте рекламу магазина норковых шуб, нарвавшись на шквал критики в сети.
Ребятушки, помогите выбрать шубку, какая вам больше всего нравится, я лично не могу решить, спасите, пожалуйста!
написала Маша и опубликовала фото десяти шуб.
Подписчики Маши Поляковой раскритиковали её за эту рекламу: кому-то не понравилось, что 14-летняя девушка надевает шубы, которые её старят, а кто-то возмутился тем, что она рекламирует шубы из натурального меха.
Источник: https://glamurchik.tochka.net/