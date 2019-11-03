Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.76
USD
25.00
RUB
0.39
EUR
27.73
USD
24.83
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
3 ноября 19, 10:44
Дочь Оли Поляковой нарвалась на шквал критики. Фото
Дочь Оли Поляковой
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Хотя мода и отвергает натуральный мех, покупатели всё равно находятся.
Пока всемирно известные дома моды отказываются от натурального меха, а такие звезды как Дженнифер Лопес потерпают от активистов из-за своей любви к шубам, украинские селебритис продолжают рекламировать шубы из натурального меха. Так, дочь популярной певицы Оли Поляковой Маша опубликовала в своём Instagram-аккаунте рекламу магазина норковых шуб, нарвавшись на шквал критики в сети.

Ребятушки, помогите выбрать шубку, какая вам больше всего нравится, я лично не могу решить, спасите, пожалуйста!
написала Маша и опубликовала фото десяти шуб.

Подписчики Маши Поляковой раскритиковали её за эту рекламу: кому-то не понравилось, что 14-летняя девушка надевает шубы, которые её старят, а кто-то возмутился тем, что она рекламирует шубы из натурального меха.





















Источник: https://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
Кристина Орбакайте насолила защитникам животных
Роскошная Наоми Кэмпбелл надела шубу на голое тело (ФОТО)
Рената Литвинова перешла на меха
Ани Лорак рассорила фанатов снимком в пижаме и белье
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Лента новостей