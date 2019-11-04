Евгений Кот рассказал, ревнует ли жена к партнерше по танцам

Евгений Кот рассказал в интервью в "Светской жизни", что он на паркете ставит целью влюбиться в партнершу, поэтому танцы выглядят горячими и страстными. По его словам, Наталья Татаринцева не ревнует мужа и ждет любимого каждое воскресенье дома.





"Моя жена вовсе не ревнует... Раньше она приезжала сюда, а теперь нет, потому что постоянно задают вопрос: "А, возможно, роман у Жени с партнершей?", – добавил танцовщик.









Ксения Мишина также прокомментировала отношения с парнером на паркете. Актриса сказала, что знакома с женой Евгения и считает ее талантливой артисткой и уважает их обоих.





"Главное, что она понимает, что это искусство. В жизни бывает все, но у меня есть определенные рамки, потому что я актриса, я постоянно работаю с такими ситуациями. У меня постоянные площадки, новые партнеры, я научилась себя контролировать. Есть определенные правила", – отмечает Ксения.





Что известно об отношениях Евгения Кота? Впервые о браке танцовщика и режиссера Евгения Кота стало известно в январе 2019 года. Тогда он сделал тайную церемонию на острове Муреа, что в Тихом океане, и показал в сети свадебные фото. Избранницей Евгения Кота стала спортсменка, семикратная чемпионка Украины по художественной гимнастике и четырехкратная чемпионка мира по танцам на пилоне Наталья Татаринцева. Пара познакомилась еще на съемках "Україна має талант", где танцовщик помогал девушке с постановками.





На время знакомства Наталья Татаринцева была замужем. Однако взаимные чувства заставили ее подать документы на развод. До свадьбы влюбленные встречались 4 года.











