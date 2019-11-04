Тина Кароль поделилась мечтой своего сына

Ранее Тина Кароль рассказала, что ее сын быстро развивается и меняет свои предпочтения. Вениамин, который учится в Лондоне, любит математику и изучает игру на фортепиано. Однако связывать свою жизнь с музыкой он категорически не хочет, призналась в программе "Светская жизнь" Тина Кароль. Артистка вспомнила один разговор с потомком, в котором он заявил, что представители шоу-бизнеса имеют мало времени для своих детей. Именно поэтому Вениамин не мечтает повторить успех матери.





"Чего он точно не хочет, так это быть артистом. И тут такой камень в мой огород, потому что говорит: "Артисты очень редко видятся со своими детьми", – пояснила Тина Кароль.





Певица заплакала от такого объяснения сына. В то же время Тина Кароль призналась, что при первой же возможности проводит время с Вениамином. Недавно звездная мама устроила для своего сына отдых во Львове. Вместе с мальчиком она прогулялась по улицам города и посетила оригинальные заведения.





"Мы были во Львове, зашли в рыцарский ресторан, где нас угостили. Вениамин достал тот меч Артура, сказал, что он рыцарь и так далее. И вареники, и суши, – что он там только не выбирал. Знаешь, он когда с мамой так близко, это для него самые крутые моменты. Сейчас он подрос и начинает от меня этого еще больше просить, быть вместе чаще", – рассказала Кате Осадчей Тина Кароль.











