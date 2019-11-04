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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
4 ноября 19, 14:45
Регина Тодоренко призналась о проблемах в отношениях с мужем
Регина Тодоренко с мужем
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Знаменитость отметила в опубликованном посте на одной из страничек в социальной сети, что никакие ссоры не важны, а самое дорогое – это семья.
Сегодня Регина опубликовала милое фото с мужем Владом Топаловым и сообщила о трогательной песни друга семьи.

"В вечной гонке за успехом, деньгами, карьерой мы забываем о самом главном — о близких, которые любят нас без каких-либо условностей, ПРОСТО ТАК, просто потому что механика сердца так устроена!) Я вдохновилась песней нашего друга Ильи Колунова (у него вышла отличная трогательная песня)", – начала рассказывать Тодоренко.

Отрывок из этой песни супруг Регины Тодоренко сыграл на гитаре и спел вместе с Колуновым.

"И сегодня полночи думала, как мы с Владом иногда неосознанно раним друг друга, а так хочется избежать этих словесных битв. Но мудрость берет верх, и #ВМ говорит свою любимую фразу: "зачем ругаться, мы же все равно помиримся". В этот момент наступает оттепель! Так вот пусть в ваших семьях всегда будет тепло и уютно) ведь семья — это драйвер человечества и колоссальная поддержка друг друга!", – закончила певица.

Также Регина Тодоренко пригласила своих поклонников поучаствовать в челлендже и ответить на вопрос #чтотебенасамомделедорого.

На снимке, которое добавила к посту Тодоренко, Регина вместе со своим мужем сидит в ресторане. Влад Топалов нежно приобнимает жену, а она счастливо улыбается.

Также на фото видно опухшее лицо и глаза артистки, а также отсутствие макияжа. Не смотря на это, выглядит она сиящей и любящей.



Источник: https://telegraf.com.ua/
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