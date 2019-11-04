Регина Тодоренко призналась о проблемах в отношениях с мужем

Сегодня Регина опубликовала милое фото с мужем Владом Топаловым и сообщила о трогательной песни друга семьи.





"В вечной гонке за успехом, деньгами, карьерой мы забываем о самом главном — о близких, которые любят нас без каких-либо условностей, ПРОСТО ТАК, просто потому что механика сердца так устроена!) Я вдохновилась песней нашего друга Ильи Колунова (у него вышла отличная трогательная песня)", – начала рассказывать Тодоренко.





Отрывок из этой песни супруг Регины Тодоренко сыграл на гитаре и спел вместе с Колуновым.





"И сегодня полночи думала, как мы с Владом иногда неосознанно раним друг друга, а так хочется избежать этих словесных битв. Но мудрость берет верх, и #ВМ говорит свою любимую фразу: "зачем ругаться, мы же все равно помиримся". В этот момент наступает оттепель! Так вот пусть в ваших семьях всегда будет тепло и уютно) ведь семья — это драйвер человечества и колоссальная поддержка друг друга!", – закончила певица.





Также Регина Тодоренко пригласила своих поклонников поучаствовать в челлендже и ответить на вопрос #чтотебенасамомделедорого.





На снимке, которое добавила к посту Тодоренко, Регина вместе со своим мужем сидит в ресторане. Влад Топалов нежно приобнимает жену, а она счастливо улыбается.





Также на фото видно опухшее лицо и глаза артистки, а также отсутствие макияжа. Не смотря на это, выглядит она сиящей и любящей.











