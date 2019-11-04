Ксения Мишина об издевательствах бывшего возлюбленного

Украинская актриса Ксения Мишина, известная по роли Лидии Шефер в сериале "Крепостная", сама воспитывает семилетнего сына Платона. От отца мальчика актриса ушла, будучи беременной, и он ни разу не проведал сына.





О причинах расставания Ксения Мишина не распространяется, но в интервью в программе "Кава з перцем" канала "Украина" актриса рассказала, что её любимый начал ужасно себя вести и издевался над ней.





Отношения закончились. Всё пошло наперекосяк. Для меня это было крайне удивительно - человек просто изменился, стал отвратительно себя вести. Я поняла, что терпеть это не буду. Это было психологическое издевательство





А вот после того, как Ксения Мишина ушла от тирана и их сыну было уже 4 или 5 лет, мужчина побил актрису.





Явился в театр, побил меня непонятно за что. В пьяном состоянии. Я вышла со спектакля и он меня спустил с лестницы. Потом какие-то люди, адвокаты мне звонили. Мы подаём на вас в суд, мол. Я не понимаю, с какой целью это было. Мне кажется, они там все очень пьяные были :) Это был полнейший цирк

добавила звезда "Крепостной".



