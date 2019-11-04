Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.76
USD
25.00
RUB
0.39
EUR
27.69
USD
24.79
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
4 ноября 19, 15:22
Ксения Мишина об издевательствах бывшего возлюбленного
Ксения Мишина
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Отец ребёнка актрисы издевался над ней.
Украинская актриса Ксения Мишина, известная по роли Лидии Шефер в сериале "Крепостная", сама воспитывает семилетнего сына Платона. От отца мальчика актриса ушла, будучи беременной, и он ни разу не проведал сына.

О причинах расставания Ксения Мишина не распространяется, но в интервью в программе "Кава з перцем" канала "Украина" актриса рассказала, что её любимый начал ужасно себя вести и издевался над ней.

Отношения закончились. Всё пошло наперекосяк. Для меня это было крайне удивительно - человек просто изменился, стал отвратительно себя вести. Я поняла, что терпеть это не буду. Это было психологическое издевательство

А вот после того, как Ксения Мишина ушла от тирана и их сыну было уже 4 или 5 лет, мужчина побил актрису.

Явился в театр, побил меня непонятно за что. В пьяном состоянии. Я вышла со спектакля и он меня спустил с лестницы. Потом какие-то люди, адвокаты мне звонили. Мы подаём на вас в суд, мол. Я не понимаю, с какой целью это было. Мне кажется, они там все очень пьяные были :) Это был полнейший цирк
добавила звезда "Крепостной".


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Ева Лонгория на благотворительном вечере в смелом образе
Родные Заворотнюк прокомментировали состояние актрисы
Звезду "Отчаянных домохозяек" посадили в тюрьму
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Регина Тодоренко призналась о проблемах в отношениях с мужем
noimageТина Кароль поделилась мечтой своего сына
noimageЕвгений Кот рассказал, ревнует ли жена к партнерше по танцам
noimageНаоми Кэмпбелл на благотворительном фестивале (ФОТО)
Лента новостей