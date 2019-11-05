Вин Дизель поздравил дочь Пола Уокера

Но Вин Дизель не видит помехи в расстоянии и напоминает имениннице о том, что дома ее будет ждать праздничный торт. Сказать об этом Мидоу актер решил в своем Instagram. Он опубликовал фотографию дочери Пола Уокера. Под снимком Вин написал трогательное поздравление.





"Я мог бы сказать, что горжусь тем, каким человеком ты становишься. Но правда в том, что я всегда тобой гордился", - признался он. Актер поздравил Мидоу с праздником и добавил, что у нее есть повод поскорее вернуться.





"У семьи есть торт, который ждет тебя, когда ты вернешься домой, так что поторопись. Люблю тебя, малыш. Дядя Вин", - написал Дизель.





Ответ от Мидоу не заставил себя ждать. "Большое спасибо. Не могу дождаться момента, чтобы поскорее увидеть тебя. И моих маленьких ангелочков. Люблю тебя", - написала она в комментариях. Поклонники актера также присоединились к поздравлениям и пожелали Уокер всего самого наилучшего. Многие отметили, что ее папа тоже гордился бы дочерью в этот день.





Напомним, что отец Мидоу Пол Уокер погиб в автокатастрофе шесть лет назад. На 46-й день рождения Вин Дизель посвятил ему письмо, в котором рассказал Уокеру, как проходят съемки девятого эпизода фильма «Форсаж». Актер написал Полу огромное количество теплых слов и отметил, что у Мидоу явно папино сердце. По словам Дизеля, даже после смерти Пол продолжает делать мир лучше.











