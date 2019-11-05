Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.56
USD
24.74
RUB
0.39
EUR
27.43
USD
24.69
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
5 ноября 19, 15:15
Даша Астафьева сменила имидж (ФОТО)
Даша Астафьева
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Даша Астафьева впечатляюще изменила образ и поделилась новыми снимками в Instagram.
Украинская модель и певица в очередной раз удивила поклонников новыми фотографиями. По ее словам, это была спонтанная фотосъемка, а локацией стал столичный паркинг.

Одна из самых сексуальных представительниц украинского шоу-бизнеса, 34-летняя певица Дарья Астафьева, поделилась результатом стильной фотосессии. Она любит удивлять своих поклонников экстравагантными съемками, однако на этот раз все гораздо проще и приличнее.

Как призналась сама исполнительница, идея для фотографий возникла спонтанно. Поэтому локацией стал столичный паркинг.

"Притворилась городской на пол часа", – отметила в подписи к сообщению сама певица.

Несмотря на внезапное желание Дарьи попозировать перед объективом фотографа, съемка прошла на профессиональном уровне. К ней привлекли визажиста, стилиста для прически, дизайнера и даже личного ассистента. Результат подписчики оценили положительно, оставив более 30 тысяч предпочтений под фото.





Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Надя Дорофеева кардинально сменила имидж (ФОТО)
Принц Гарри и Меган Маркл удалили все подписки в Instagram
Ирина Демичева показала лицо без макияжа (ФОТО)
Славу Каминскую преследует неизвестный мужчина
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Регина Тодоренко может стать участницей "Танців з зірками"
noimageMONATIK сходил на воскресную службу Канье Уэста
noimageАктер Ричард Гир в третий раз станет отцом
noimageНастя Каменских показала отдых с супругом (ФОТО)
noimageАктриса Кейт Бекинсейл развелась со мужем
Лента новостей