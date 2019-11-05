Даша Астафьева сменила имидж (ФОТО)

Украинская модель и певица в очередной раз удивила поклонников новыми фотографиями. По ее словам, это была спонтанная фотосъемка, а локацией стал столичный паркинг.





Одна из самых сексуальных представительниц украинского шоу-бизнеса, 34-летняя певица Дарья Астафьева, поделилась результатом стильной фотосессии. Она любит удивлять своих поклонников экстравагантными съемками, однако на этот раз все гораздо проще и приличнее.





Как призналась сама исполнительница, идея для фотографий возникла спонтанно. Поэтому локацией стал столичный паркинг.





"Притворилась городской на пол часа", – отметила в подписи к сообщению сама певица.





Несмотря на внезапное желание Дарьи попозировать перед объективом фотографа, съемка прошла на профессиональном уровне. К ней привлекли визажиста, стилиста для прически, дизайнера и даже личного ассистента. Результат подписчики оценили положительно, оставив более 30 тысяч предпочтений под фото.



















