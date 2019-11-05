Настя Каменских показала отдых с супругом (ФОТО)

Популярные украинское супруги – Настя Каменских и Потап – завораживают поклонников в сети яркими снимками со своего мексиканского путешествия.





Новые снимки из Мексики Настя Каменских опубликовала на своей странице в инстаграме. На фото певица позирует с любимым в бассейне, где Потап с закрытыми глазами нежно обнимает свою жену -"суперзвезду".









"Классно, когда все только вместе. Классно, когда все получается. Классно, когда так сладко и классно, когда одна любовь на двоих", – добавила в подписи NK.





Ранее Каменских призналась, что даже на отдыхе влюбленные стараются заниматься спортом. Именно певица приучила Потапа к этому.





"Я начала сама заниматься спортом, правильно питаться, следить за собой и потом Алексей увидел, какие у меня результаты, и так – "А я тоже так хочу", – призналась певица в интервью программе "Жизнь известных людей".



