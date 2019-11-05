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Шоу-бизнес
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5 ноября 19, 15:48
Настя Каменских показала отдых с супругом (ФОТО)
Настя Каменских
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Настя Каменских показала нежное фото с Потапом в бассейне.
Популярные украинское супруги – Настя Каменских и Потап – завораживают поклонников в сети яркими снимками со своего мексиканского путешествия.

Новые снимки из Мексики Настя Каменских опубликовала на своей странице в инстаграме. На фото певица позирует с любимым в бассейне, где Потап с закрытыми глазами нежно обнимает свою жену -"суперзвезду".


 
"Классно, когда все только вместе. Классно, когда все получается. Классно, когда так сладко и классно, когда одна любовь на двоих", – добавила в подписи NK.

Ранее Каменских призналась, что даже на отдыхе влюбленные стараются заниматься спортом. Именно певица приучила Потапа к этому.

"Я начала сама заниматься спортом, правильно питаться, следить за собой и потом Алексей увидел, какие у меня результаты, и так – "А я тоже так хочу", – призналась певица в интервью программе "Жизнь известных людей".

Источник: https://telegraf.com.ua/
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