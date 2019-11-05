Актер Ричард Гир в третий раз станет отцом

70-летний голливудский актёр Ричард Гир в третий раз станет отцом. Его 36-летняя жена Алехандра Сильва беременна.





Как передаёт Hola, женщина находится на третьем месяце беременности. Это значит, что ребёнок появится на свет весной 2020 года.





Ни Ричард Гир, ни Алехандра Сильва пока что не подтвердили информацию о будущем пополнении в семье.





Малыш станет вторым общим ребёнком супругов, но третьим ребёнком и для Ричарда Гира, и для его жены. В феврале 2019 года у Гира и Сильвы родился сын Александро, кроме того у актёра есть 19-летний сын Гомер от предыдущих отношений, а у Сильвы - 6-летний сын Альберт от прошлого брака.



