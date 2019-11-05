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5 ноября 19, 15:56
MONATIK сходил на воскресную службу Канье Уэста
MONATIK
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Певец и сам скоро выступит в Лос-Анджелесе.
Украинский мультиартист MONATIK недавно отправился в тур по США и уже 8 ноября выступит в Лос-Анджелесе. А пока певец вместе с семьёй наслаждается городом и посещает концерты любимых исполнителей. К примеру, 3 ноября MONATIK пошёл на воскресную службу Канье Уэста.

Мероприятия под названием Sunday Services рэпер организовывает с начала 2019 года. Во время воскресной службы Канье Уэст под аккомпанемент оркестра и госпел-хора исполняет свои известные хиты. Рэпер в случайном порядке перепевает свои альбомы, исполняет каверы, ремиксы, "переделанные" версии треков и временами зачитывает еще неизвестные композиции. 





Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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