MONATIK сходил на воскресную службу Канье Уэста

Украинский мультиартист MONATIK недавно отправился в тур по США и уже 8 ноября выступит в Лос-Анджелесе. А пока певец вместе с семьёй наслаждается городом и посещает концерты любимых исполнителей. К примеру, 3 ноября MONATIK пошёл на воскресную службу Канье Уэста.





Мероприятия под названием Sunday Services рэпер организовывает с начала 2019 года. Во время воскресной службы Канье Уэст под аккомпанемент оркестра и госпел-хора исполняет свои известные хиты. Рэпер в случайном порядке перепевает свои альбомы, исполняет каверы, ремиксы, "переделанные" версии треков и временами зачитывает еще неизвестные композиции.



















