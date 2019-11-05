Регина Тодоренко может стать участницей "Танців з зірками"

Украинская ведущая Регина Тодоренко стала приглашённой ведущей балкона "Танців з зірками 2019" в 11 прямом эфире шоу. Она весело болтала с участниками после их выступлений, рассказывала о своих приключениях в разных странах во время съёмок "Орла и Решки", а также говорила о том, что и сама не прочь стать участницей "Танців з зірками".





Но есть одно но: кое-что может помешать планам Регины на участие в шоу. Например, вторая беременность.





Об этом ведущая пошутила за кулисами "Танців з зірками" во время беседы с ведущим бэкстейджа шоу Александром Поповым.





Думаю, в следующем году [буду участвовать в "Танцях"]. Может, меня пригласят. Почему нет? Это очень крутой проект. Да, это сложно, но я люблю сложности. Видели, что я могу? Я прыгала с водопада Виктория, а это 111 метров. Так что и танцы, надеюсь, осилю, если не забеременею :) Или, может, даже беременной буду танцевать ча-ча-ча...

сказала Регина Тодоренко.



