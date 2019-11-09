Певца Пита Доэрти снова задержали из-за наркотиков

Скандального британского музыканта Пит Доэрти задержали в Париже за покупку наркотиков. Об этом сообщает газета Point.





Согласно данным издания, певец был задержан в ночь на пятницу в девятом округе Парижа. Он был пьян и при нем обнаружили два грамма кокаина.





Правоохранительные органы задержали музыканта за приобретение психотропных веществ и поместили под стражу. Детали инцидента пока не сообщаются.





Ранее Доэрти уже попадался на хранении наркотиков. В 2011 году суд Лондона приговорил певца к шести месяцам заключения за хранение кокаина.





Пит Доэрти является основателем и музыкантом рок-группы The Libertines.



