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8 ноября 19, 15:27
Певца Пита Доэрти снова задержали из-за наркотиков
Пит Доэрти
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Музыканта задержали представители парижской полиции в пьяном виде и с кокаином.
Скандального британского музыканта Пит Доэрти задержали в Париже за покупку наркотиков. Об этом сообщает газета Point.

Согласно данным издания, певец был задержан в ночь на пятницу в девятом округе Парижа. Он был пьян и при нем обнаружили два грамма кокаина.

Правоохранительные органы задержали музыканта за приобретение психотропных веществ и поместили под стражу. Детали инцидента пока не сообщаются.

Ранее Доэрти уже попадался на хранении наркотиков. В 2011 году суд Лондона приговорил певца к шести месяцам заключения за хранение кокаина.

Пит Доэрти является основателем и музыкантом рок-группы The Libertines.

Источник: https://korrespondent.net/
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