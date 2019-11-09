Елена-Кристина Лебедь призналась, когда выйдет замуж

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь посетила предпремьерный показ в столице нового молодежного триллера от Нового канала "Первые ласточки", который зрители смогут увидеть уже с 19 ноября.





Отметим, что этот сериал затрагивает острые социальные проблемы: сложные отношения подростков с родителями, буллинг и травлю в школе, наркотики, насилие и самоубийства, чтобы каждый задумался и не пропустил первые "звоночки" в своей семье.





Как известно, знаменитость длительное время в отношениях с бывшем вице-премьер-министром Павлом Розенко, но об их свадьбе пока ничего неизвестно.





"Для меня жизнь - это всегда праздник. Хочу сейчас что-то подарить - подарю. Хочу завтра выпустить из багажника шарики - выпущу, хотя он (Павел Розенко - ред.) действительно это не ожидал И мне не нужен для этого какой-то повод. И он уже к этому привык. Да, сперва был обескуражен. У меня нет в графике пункта "семейная жизнь": он должен сделать мне предложение такого-то числа… Нет? Козел! Я не живу по графику. Считаю, что жизнь должна лететь на крыльях. Если эти крылья долетят до 7 неба и, например, до свадьбы, - хорошо!" - рассказала невеста Розенко.





Елене-Кристине в 2019 году исполнилось 29 лет, а будущему мужу - 49. Они являются самой экстравагантной парой в украинском медиапространстве. Телезвезда есть активным пользователем социальных сетей, поэтому многие ее подписчики с интересом наблюдают за их историей любви. Иногда ей приходится избавляться от назойливых фолловеров.





"Некоторые в соцсети позволяют себе перейти все барьеры и залезть в твое личное пространство", - отметила ведущая.





Лебедь добавила, что вопросами о свадьбе ее не донимают уже даже родители.





"Родители давно перестали теребить меня этими вопросами, - рассказала звезда. - Они видят, что я - истинный лебедь, я лечу. Тем более, когда у меня нашлась лебединая верная пара, мы летим вдвоем. Мама говорит: "Господи, я просто кайфую! Лишь бы у тебя все было хорошо! Свадьба, не свадьба - неважно. Я вижу, что ты улыбаешься. Мне звонишь и поешь, щебечешь, как просто соловей!"













Елена-Кристина Лебедь сильно впечатлилась после предпросмотра первых двух серий "Первых ласточек". Она уверенна, что своего ребенка будет воспитывать без каких-либо запретов и ограждений.





"Я считаю, что у ребенка должно быть право выбора, что это полноценный человек, к которому нельзя относиться, как к маленькому. Нет, ты изначально человек. Даже в свой месяц - ты человек. Не нравится эта распашонка, я на тебя ее не надену. С Павлом у нас очень похожи взгляды во всем. Поэтому считайте, что это практически прозвучали его слова", - подытожила Елена-Кристина Лебедь.



